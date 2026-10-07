Por Agencias

Tampico, Tamaulipas.- Una mujer fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por matar a puñaladas a un perro pitbull en la colonia Laguna de la Puerta.

El animal habría recibido alrededor de 10 puñaladas y una herida mortal en el cuello, luego de que, presuntamente, mordió en el hocico a un perro tipo pastor alemán.

Según el reporte recabado por autoridades municipales, la dueña del pastor alemán tomó un cuchillo y atacó al pitbull para obligarlo a soltar a su mascota.

Cuando personal de la Dirección de Ecología llegó al sitio, unos 20 minutos después de recibir el reporte, el pitbull ya había muerto.

El pastor alemán también resultó herido en el hocico y la nariz y fue trasladado por su propietaria con veterinarios particulares.

Yahaira Cruz Aguilar, directora de Ecología de Tampico, confirmó que el caso fue turnado a la Fiscalía y calificó la muerte del animal como un hecho grave.

La funcionaria señaló que la agresión pudo evitarse mediante otros métodos para separar a los perros.

Además de la denuncia penal, la mujer podría enfrentar una sanción municipal de entre 20 mil y 30 mil UMAs, así como trabajo comunitario relacionado con la protección animal.

La Fiscalía determinará las responsabilidades penales que correspondan. (David Castellanos Terán/La Jornada).