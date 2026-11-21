Por Redacción

Ciudad de México.- En una operación coordinada, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, detuvieron a tres hombres presuntos trasgresores de la ley, vinculados con Iván “N”, alias “El Cromo”, quien fue detenido el mes pasado, identificado como presunto líder de una célula delictiva que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec.

Esta acción se llevó a cabo derivado de trabajos de análisis y recopilación de información en seguimiento a la detención de Iván “N”, que permitieron ubicar a Jafet “N”, Honorio “N” y Alberto “N” alias “Nacho”, a quienes les fueron aseguradas dos armas largas, 58 cartuchos, tres cargadores, 73 dosis de cristal y nueve bolsas con droga.

Estas detenciones representan un avance en la Estrategia de Seguridad orientada a debilitar las estructuras de mando, operación y apoyo de las organizaciones criminales, particularmente de “Los Cromos”, señalada como una estructura operativa vinculada con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro en municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

A los tres hombres detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, trabaja en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y autoridades locales para garantizar la seguridad de las familias de la región del Istmo de Tehuantepec, informó en una versión oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). (Redacción).