Por Agencias

Nueva York.- El ex bajista de Pink Floyd presentó una demanda de divorcio contra Kamilah Chavis el martes (10 de noviembre de 2026), según la revista People.

La publicación informa que el caso presentado ante la Corte Suprema de Nueva York ha sido registrado como contencioso, lo que significa que uno o más asuntos entre la ex pareja permanecen actualmente sin resolver.

Waters, de 83 años, reveló en octubre de 2021 que se había casado por quinta vez, compartiendo fotos de su boda en su cuenta de Facebook.

“Estoy muy feliz; por fin he encontrado a la persona ideal”, escribió en la publicación.

Waters conoció a Chavis cuando trabajaba en el área de transporte y conducía el vehículo que lo llevaba al hotel y lo traía de vuelta durante su actuación en el festival Coachella en 2016.

Anteriormente, en 2018, le contó al medio argentino Infobae:

“Estuve en el mismo lugar durante dos semanas y nos trasladaban entre el hotel y el estadio. Mi guardaespaldas se sentaba con ella y conversaban mientras yo iba en la parte de atrás. No sé, algo me atrajo”.

“Un día dije: ‘Disculpa’, y ella se dio la vuelta. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tienes unos pómulos preciosos?”. Vi una pequeña reacción, y ese fue el comienzo”.

Waters también reflexionó sobre su visión del amor, señalando:

“El amor es bueno, obviamente. Requiere madurar. Si tienes un amor verdadero, seguramente durará mucho tiempo. Porque el amor consiste en dar, no en recibir”.

En 2023 compartió un video de ambos en Múnich: “Ayer, mi esposa Kamilah y yo fuimos a Perlacher Forst para depositar rosas blancas en las tumbas de Sophie y Hans Scholl y de Christoph Probst”, escribió.

“Tres de los siete miembros del movimiento de la Rosa Blanca que fueron ejecutados por los nazis aquí, en Múnich, en 1943”, indicó.

Waters estuvo casado anteriormente con Judith Trim, de 1969 a 1975; con Carolyne Christie, de 1976 a 1992; con Priscilla Phillips, de 1993 a 2001; y con Laurie Durning, de 2012 a 2015.

Tiene tres hijos adultos: Harry e India, de su segundo matrimonio, y Jack, con su tercera esposa. (The Independent/Agencias).