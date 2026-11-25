Por Agencias

Chilpancingo, Guerrero.- Un incidente que involucra un presunto acto de santería de la diputada federal de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, hacia la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, es motivo de discusión a nivel nacional, tras la difusión de un fragmento de video.

La mañana del martes, un medio de difusión nacional publicó un video en el que se muestra durante unos segundos un saludo entre la legisladora federal y la titular del Poder Ejecutivo en Guerrero. Durante el abrazo, Yoloczin Domínguez deja caer una especie de tierra sobre el vestido de la gobernadora.

En redes sociales, usuarios criticaron la acción afirmando que se trata de un acto de santería. En entrevista para La Jornada, la legisladora afirmó que el video difundido es un montaje creado con inteligencia artificial y obedece a una guerra sucia en su contra, por sus aspiraciones a coordinar los Comités de Defensa y Soberanía Municipal de Morena en Acapulco.

«Yo he visto mucha guerra sucia pero jamás imaginé que la guerra sucia superara a la ficción y hasta las tecnologías. Es un tema definitivamente falso, ahorita las tecnologías nos rebasaron, la inteligencia artificial está a la orden del día», manifestó.

Sin embargo, horas más tarde el diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, quien también aspira a la coordinación de los Comités de Defensa y Soberanía en Acapulco, negó que se tratara de un montaje con inteligencia artificial.

El legislador afirmó que estuvo presente la noche del 15 de septiembre, cuando ocurrieron los hechos dentro del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, y que tanto él como muchas personas fueron testigos de que el incidente con la tierra fue totalmente real.

«Lo que ahí sucedió no es IA, es real, lo confirmo porque lo vi. El polvo fue algo que se los puedo narrar, hubo más personas que lo vieron, fue en el evento del 15 de septiembre», afirmó el diputado.

Hasta la noche del martes la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, no se había pronunciado por estos hechos difundidos durante el día, los cuales ocurrieron durante los festejos por el aniversario del inicio de la independencia. (Alejandro Ortiz/La Jornada).