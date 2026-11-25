Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Con el compromiso de consolidar la formación clínica, impulsar la investigación científica y ampliar la colaboración con las instituciones del sector salud en beneficio de la sociedad tamaulipeca, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, tomó protesta a Raúl de León Escobedo como director de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” para el periodo 2026-2030.

Durante la ceremonia solemne celebrada en el Aula Magna Herman Harris Fleishman del Centro Universitario Sur, tras hacer entrega del certificado que acredita su nombramiento, el rector reconoció los 76 años de trayectoria de este plantel fundado en 1950, que actualmente atiende a 1,265 estudiantes en cuatro licenciaturas, 17 especialidades y un doctorado, con el respaldo de 148 docentes, entre los que destacan integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y profesores con perfil PRODEP.

En su mensaje a la comunidad universitaria, Dámaso Anaya reafirmó el respaldo de la Rectoría y subrayó el sentido humanista de la formación médica. “Cuando lo aprendido en nuestras aulas se convierte en una mejor atención para una persona, cobra sentido nuestro lema: inspira y transforma. Desde la Rectoría cuenten con un respaldo importantísimo para fortalecer la formación clínica, impulsar la investigación y ampliar la colaboración con las instituciones de salud de la región”, expresó el rector.

Tras rendir protesta, Raúl de León Escobedo agradeció el respaldo decidido del rector para consolidar la excelencia académica y destacó los avances alcanzados por la facultad, entre los que sobresale la obtención de la primera acreditación internacional otorgada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) con el 94 por ciento de estándares calificados y vigencia al año 2030, así como el ascenso de 26 posiciones en el ranking nacional del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

Asimismo, subrayó el fortalecimiento de la investigación mediante tres cuerpos académicos consolidados y dos grupos disciplinares, y anunció que para 2027, sujeto a la aprobación de la Asamblea Universitaria, se proyecta la apertura de cuatro nuevos programas de maestría: Ciencias del Dolor e Intervencionismo del Dolor; Gerencia Hospitalaria y Sistemas de Salud; Investigación con Bioestadística y Ciencia de Datos; y Climaterio y Menopausia, esta última en colaboración con una universidad española.

“La brújula siempre apuntará hacia la exigencia indeclinable por un nivel de excelencia académica, porque en esa lucha está de por medio la vida y la salud de nuestros pacientes”, señaló el director.

El acto protocolario contó con la presencia de la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; el decano de la Facultad de Medicina de Tampico, Rómulo Guadalupe Almaraz Aguirre; el director general de la Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza de la Secretaría de Salud estatal, Carlos Arturo González Castro, en representación del secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales; la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya; el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; la síndica primera Alicia Lerma Cervantes, en representación del presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, entre otras autoridades.