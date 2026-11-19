Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras maestros de Educación Especial denunciaron irregularidades y exigieron explicaciones por la suspensión de una votación, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, restó importancia a las inconformidades expresadas por docentes tras la suspensión de una asamblea para elegir delegados al próximo Congreso Nacional del sindicato.

Lo anterior ocurre después de que trabajadores de la delegación D-II-214 cuestionaran la cancelación de una reunión en la que, según su versión, existía quórum suficiente para llevar a cabo la elección y donde incluso señalaron obstáculos para el desarrollo del proceso.

Pese a ello, el dirigente sindical aseguró que no existe una problemática de fondo y atribuyó las inconformidades a situaciones propias de cualquier elección interna.

“Son cosas normales”, afirmó.

Rodríguez Treviño señaló que en los procesos de selección de delegados es común que existan diferencias entre participantes debido al interés de varios trabajadores por representar a sus compañeros en el Congreso Nacional.

“A veces todo mundo quiere ir como delegado”.

Al ser cuestionado específicamente sobre las manifestaciones registradas en escuelas de ciudad Victoria y otros señalamientos surgidos durante las asambleas, insistió en que no observa elementos que pongan en riesgo el desarrollo del proceso. “No hubo ningún problema”.

Sin embargo, las inconformidades planteadas por docentes de Educación Especial apuntan precisamente a la suspensión de una asamblea donde se elegiría a un delegado nacional, situación por la que incluso acudieron posteriormente a las oficinas sindicales para solicitar una explicación.

Pese a estos señalamientos, Arnulfo Rodríguez reiteró que las diferencias surgidas corresponden a circunstancias habituales en procesos democráticos internos y descartó una intervención directa de la dirigencia estatal.

“No es un problema”, reiteró.

Sostuvo que la mayoría de las asambleas se han desarrollado con normalidad y destacó que la amplia participación refleja interés de la base trabajadora por involucrarse en la vida sindical.

Incluso consideró que algunas inconformidades pueden originarse tras resultados adversos para determinados grupos o aspirantes.

“A veces los que pierden no hallan cómo desprestigiar un proceso porque la gente no los eligió”.

Mientras tanto, sigue pendiente la resolución de los cuestionamientos planteados por docentes de Educación Especial sobre la asamblea suspendida y las circunstancias que impidieron concretar la elección del delegado correspondiente.