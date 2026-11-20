Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- En cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en coordinación con autoridades federales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, participó en la detención de Cándido “N”.

La acción se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2026, en las inmediaciones del Puente Internacional Expreso de Brownsville-Matamoros, Tamaulipas, conocido como Puente Viejo, en atención a una solicitud de colaboración de las autoridades de Puebla.

La orden de aprehensión fue librada por un Juez de Control de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

En el operativo participaron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) de Tamaulipas, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República.

Una vez realizada la repatriación, elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron la orden de aprehensión y realizaron los trámites correspondientes para la entrega-recepción de la persona detenida a agentes de la UECSE de Tamaulipas, quienes quedaron a cargo de su traslado a las instalaciones de dicha Unidad.