Por Blanca Esthela Hernández D.

Altamira, Tamaulipas.- La gran mayoría de las madres y padres de familia en Tamaulipas respalda la medida nacional de que sus hijas e hijos no lleven el celular a la escuela, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

“Es un rotundo éxito, encuestamos en los CREDES, levantamos la encuesta y un 98 por ciento de los papás y las mamás aplauden la medida, están de acuerdo con la medida. No les dejaron llevar el celular a la escuela”, precisó.

Reiteró que esta decisión no significa que el sistema educativo esté en contra del uso de la tecnología, sino del uso excesivo que las y los estudiantes hacen de los dispositivos móviles, lo que les ha generado perjuicios en su proceso de enseñanza-aprendizaje y problemas como desatención, ansiedad y depresión.

“Se comprobó, después de 15 años de investigación en 92 países, que no aprenden más (usando el celular), que se vuelven más dispersos en la atención, que les generó ansiedad crónica y, desafortunadamente, en algunos casos nos elevó el índice de suicidio infantil”, puntualizó.

Recordó que hay una guía para directivos, docentes, madres y padres de familia sobre este tema, con la idea de que todos cumplan con esta medida por el bien de las y los estudiantes.

Valdez García destacó que retirar los celulares de las escuelas es una decisión consensuada a nivel nacional, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con la idea de que los planteles educativos se conviertan en espacios para que la enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera exitosa.