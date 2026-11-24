Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los planteles de educación media superior de Tamaulipas reforzaron las acciones para la detección temprana de problemas emocionales entre los estudiantes, mediante la aplicación de una guía de trabajo que busca identificar situaciones de riesgo y canalizar oportunamente los casos que requieran atención especializada.

El coordinador estatal de la DGETI, Olegario Muñiz Cura, informó que estas acciones forman parte del programa nacional ABC de las Emociones, impulsado por la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la salud mental y el bienestar de los jóvenes.

Explicó que la estrategia se aplica actualmente en todos los planteles de la DGETI en Tamaulipas, debido a la creciente importancia que ha adquirido la atención de la salud emocional entre los estudiantes.

«Lo que más nos interesa ahorita es la salud mental y física de los jóvenes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea afectado por el estrés o las emociones que inciden en esta etapa de su vida», señaló.

Muñiz Cura detalló que desde septiembre se trabaja con un cuadernillo guía diseñado para ayudar a alumnos, maestros y padres de familia a identificar factores que puedan afectar el bienestar emocional de los jóvenes.

Indicó que la herramienta permanecerá en operación durante todo el ciclo escolar y permitirá evaluar avances al concluir el periodo académico.

El funcionario destacó que la implementación del programa también ha generado la necesidad de fortalecer la coordinación con organismos externos como los sistemas DIF, procuradurías y otras instituciones de apoyo, a fin de brindar acompañamiento a los estudiantes cuando se detecten situaciones que lo requieran.

Añadió que el proyecto no sólo aborda la salud emocional, sino también temas relacionados con la cultura de la paz, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la convivencia familiar y escolar.

«El beneficio que se busca es generar entendimiento, mejorar la convivencia familiar y escolar, pero también que los alumnos asistan a la escuela con mayor seguridad y confianza», expresó.

El coordinador estatal aseguró que estas acciones involucran a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, con el objetivo de construir entornos más seguros y saludables dentro y fuera de las aulas.