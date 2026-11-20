Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina, Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó la detención de Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, durante la ejecución de una orden de cateo. El detenido es señalado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre México y ese país.

Durante la ejecución de la orden de cateo en un domicilio ubicado en Puerto Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, fue localizado Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado como presunto líder de un grupo delictivo relacionado con actividades de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se tuvo conocimiento del desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre México y Estados Unidos, cuyas operaciones se habrían desarrollado entre 2002 y 2006. En la lista de acusados relacionados con dicho caso, Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, aparece identificado como líder de la estructura criminal y presunto coordinador logístico de la organización.

De acuerdo con los antecedentes de investigación, el detenido ingresó al territorio nacional el 14 de marzo de 2021 utilizando una identidad distinta a la suya, con el propósito de evadir a las autoridades. Asimismo, cuenta con una carpeta de investigación por delincuencia organizada en materia de acopio y tráfico de armas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad avanzan en la desarticulación de estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos que afectan la seguridad de las familias mexicanas, informó en un comunicado oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch. (Redacción).