Por Agencias

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que tras el lanzamiento del cohete Starship, el pasado 13 de noviembre, instituciones del gobierno mexicano mantienen comunicación con SpaceX para atender la llegada de residuos a territorio nacional, un total de 5.9 kilogramos recolectados hasta el momento.

En redes sociales, detalló que a solicitud de Profepa, la empresa del magnate Elon Musk remitió información sobre los materiales utilizados en la nave, misma que se encuentra bajo revisión técnica.

“Hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos. La Procuraduría mantiene vigilancia en la zona y continuará actuando conforme a sus atribuciones ante cualquier nuevo arribo de materiales”, sostuvo.

Señaló que mantendrá la vigilancia y el seguimiento técnico correspondiente, y actuará conforme a sus atribuciones ante cualquier posible afectación al medio ambiente.

Luego del lanzamiento de Starship, el martes pasado comenzó a arribar basura espacial a la playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas. Por ello, la Profepa indicó que solicitaría a la empresa de Musk hacerse responsable de esos residuos. (Jessica Xantomila/La Jornada).