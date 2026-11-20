Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó que la investigación relacionada con la muerte de una menor en Matamoros -en la que están involucrados elementos policiales- registra avances significativos y podría generar nuevas acciones procesales antes de que concluya el año.

En entrevista en el Desfile Cívico Deportivo Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el funcionario señaló que la Fiscalía continúa integrando pruebas y entrevistando a personal relacionado con los hechos, por lo que evitó revelar mayores detalles debido al estado procesal de la investigación.

«Aunque no podemos anticipar vísperas, se tienen elementos para continuar con etapas procesales en su momento», expresó.

Govea Orozco explicó que los dictámenes periciales y diversos actos de investigación ya permitieron establecer la mecánica de los hechos relacionados con la privación de la vida de la menor.

No obstante, indicó que las pesquisas se han ampliado hacia aspectos del entorno en el que ocurrieron los hechos, a fin de determinar qué circunstancias llevaron a la víctima a encontrarse en el lugar y momento en que sucedió el incidente.

El funcionario precisó que la investigación no sólo busca esclarecer lo ocurrido durante la agresión, sino también los acontecimientos previos y posteriores al hecho.

Respecto a la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que continúan solicitando información a dicha dependencia y entrevistando a personal que pudo haber tenido participación o conocimiento de los hechos.

Asimismo, aseguró que los elementos policiales y demás personas que han sido objeto de investigación se encuentran ubicados por las autoridades, aunque reconoció que existen aspectos que podrían influir en su localización conforme avance el proceso.

SIGUE ABIERTA INVESTICACIÓN RELACIONADA CON EL ALCALDE DE RÍO BRAVO

Sobre el caso relacionado con el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, Govea Orozco recordó que se trata de una investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, en la que la Fiscalía de Tamaulipas participa mediante acciones de colaboración institucional.

Indicó que ya se realizaron entrevistas y diversos actos de investigación en territorio tamaulipeco, mientras que autoridades de Zacatecas también participan en la búsqueda de información para reconstruir rutas y determinar el trayecto que habría seguido la víctima durante el periodo en que permaneció privada de la libertad.