Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) convocó al Gremio Gasero a una mesa de diálogo este miércoles, a las 12:30 horas, para atender sus demandas, con la participación de autoridades del sector energético.

Ante esta convocatoria, el dirigente del gremio, Enrique Medrano Meza, se comprometió a que no se realizarán bloqueos ni cierres carreteros y solicitó a sus agremiados desactivar las movilizaciones anunciadas, a fin de no afectar las actividades de la población.

La Segob reconoce la disposición del gremio para alcanzar acuerdos mediante el diálogo y dará seguimiento a la atención de sus demandas.

El Gobierno de México reitera su compromiso de mantener abiertas las vías de diálogo con todos los sectores de la población, respetando el derecho a la libre manifestación y garantizando el libre tránsito.