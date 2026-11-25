Por Redacción

Ciudad de México, México.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la autoprotección entre la población, la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México y mediante el Plan Marina, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), promueve la difusión del “Manual de Preparación ante Emergencias”, el cual ofrece recomendaciones prácticas para prevenir riesgos, actuar de manera oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia o desastre.

La preparación ante emergencias es fundamental para proteger la vida y la integridad de las personas, así como para reducir los riesgos y minimizar los daños ocasionados por fenómenos de origen natural o antropogénico. Por ello, contar con información oportuna, adoptar medidas preventivas y promover la organización individual, familiar y comunitaria permite actuar de manera eficaz ante situaciones adversas y fortalecer la resiliencia de la población.

La elaboración de este manual destaca la importancia de que nuestro país esté preparado ante la exposición a diversos fenómenos y amenazas, como sismos, ciclones tropicales, inundaciones, erupciones volcánicas y pandemias, entre otros.

Este manual ofrece recomendaciones esenciales para afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre, consideradas un periodo crítico, por lo que es importante contar con agua, alimentos, lámparas y un botiquín con medicamentos básicos.

Asimismo, destaca la importancia de preparar una mochila de emergencia, la cual constituye un recurso vital durante las primeras 72 horas. Esta debe contener los insumos necesarios para subsistir en caso de que sea necesario evacuar de inmediato o se interrumpan los servicios básicos. Cada integrante de la familia debe contar con su propia mochila, adaptada a su edad, estado de salud y necesidades específicas.

De igual forma, el manual enfatiza la importancia de contar con un plan familiar de protección civil, que puede marcar la diferencia durante una emergencia. Todos los integrantes de la familia deben conocerlo, practicarlo y actualizarlo regularmente.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y mediante el Plan Marina, en coordinación con el Cenapred, refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención y auxiliar a la población civil en situaciones de emergencia o desastre.