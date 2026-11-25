Por Agencias

Qatar.- La Selección Mexicana goleó 4-0 al representativo de Camerún para avanzar a los 16avos de final en la Copa del Mundo Sub 17.

Con goles de Miguel Rivera, Adán Sánchez y un doblete de Gerson Gutiérrez, el Tri demostró categoría en Qatar y sentenció su boleto a la siguiente ronda.

Tras un errático primer tiempo, el conjunto nacional logró su primer tanto al minuto 51 gracias a un remate a primer poste de Jesús de Miguel.

Los africanos provocaron un penal minutos después para adelantar 2-0. El Tri concretó dos tantos más en el marcador en la recta final para erigirse líder del grupo.

En la última jornada, el tricolor y Venezuela se enfrentarán en busca de quedar como uno de los mejores primeros lugares de la primera fase.