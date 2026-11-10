Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada federal del Partido Verde Ecologista de México, Casandra de los Santos, consideró que la disputa entre el gobierno de Tamaulipas y el ayuntamiento de Río Bravo por el control de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) se ha prolongado debido a la falta de diálogo entre ambas partes.

La legisladora señaló que el tema debe resolverse privilegiando el interés de los ciudadanos, quienes demandan un mejor servicio de agua potable por encima de las diferencias políticas o administrativas.

«Yo creo que ahí ha faltado un poquito de diálogo entre el gobierno del Estado y el municipio. Si los dos pudieran dialogar podrían llegar a un acuerdo, porque no es un bien del Estado o del municipio, es un bien para los ciudadanos que nos eligieron para representarlos», expresó.

De los Santos afirmó que ha recibido oficios y solicitudes de ciudadanos y colectivos que exigen una mejora en la calidad del agua, problemática que aseguró ha sido una constante preocupación en Río Bravo desde hace varios años.

Recordó que desde su etapa como diputada local participó en mesas de trabajo relacionadas con el tema hídrico, donde se analizaron situaciones como la calidad del agua que llega a los hogares, los costos de potabilización y posibles alternativas para fortalecer el suministro en el municipio.

Respecto al proceso que impulsa el ayuntamiento de Río Bravo para asumir el control de la Comapa, indicó que se trata de un procedimiento institucional que ha seguido diversas etapas legales y legislativas, por lo que dijo mantenerse atenta a su evolución.

La legisladora también aseguró que ha trabajado de manera coordinada con alcaldes de distintas fuerzas políticas para apoyar la gestión de recursos federales, al considerar que las diferencias partidistas no deben interferir con las necesidades de la población.

En ese sentido, reconoció el trabajo realizado por el alcalde panista Miguel Ángel Almaraz, al señalar que existen avances visibles en rubros como pavimentación y alumbrado público, los cuales, dijo, son valorados directamente por la ciudadanía.

«Ya no ven un partido, ven el trabajo que hace la persona», sostuvo la diputada, al señalar que la evaluación final de los gobiernos corresponde a la población.

Antes de finalizar, insistió en que la prioridad debe ser garantizar un servicio eficiente de agua para los habitantes de Río Bravo, por lo que consideró indispensable que Estado y Municipio encuentren mecanismos de entendimiento para atender una demanda que afecta directamente a miles de familias.