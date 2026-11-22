Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de haber iniciado el proceso de registro de aspirantes para la elección de 2027, el partido político Somos Tamaulipas reconoció que todavía enfrenta dificultades para encontrar perfiles que puedan competir por alcaldías en algunos municipios de menor tamaño.

El representante de Somos ante órganos electorales, Rafael Pimentel, señaló que el partido prevé cubrir la totalidad de los ocho distritos federales y los 22 distritos locales, aunque admitió que en el caso de los ayuntamientos todavía existen espacios pendientes por definir.

«No tenemos suficientes perfiles para todos los municipios», reconoció.

Explicó que las mayores dificultades se presentan en localidades pequeñas, mientras que en ciudades de mayor población ya cuentan con personas interesadas en participar como candidatas y candidatos.

En contraste, indicó que municipios como Nuevo Laredo ya tienen definidos sus perfiles y avanzan conforme a la convocatoria interna que permanecerá abierta hasta el próximo 11 de diciembre.

Pimentel aseguró que dirigentes y representantes del partido recorren diversos municipios para promover la participación ciudadana y atraer posibles aspirantes a cargos de elección popular.

«No tenemos suficientes perfiles para todos los municipios, pero para los distritos federales y locales los tenemos cubiertos», insistió.

El representante partidista destacó que la mayoría de los perfiles que actualmente analizan provienen de la ciudadanía y no necesariamente de otras fuerzas políticas.

Asimismo, afirmó que el partido aplica filtros para seleccionar a quienes buscarán una candidatura, privilegiando personas sin antecedentes que puedan afectar su imagen o desempeño público.

De acuerdo con la convocatoria emitida por Somos Tamaulipas, los registros están abiertos para aspirantes a diputaciones federales, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos rumbo al proceso electoral de 2027.