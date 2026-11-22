Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El discurso de Doña Claudia en el marco de los festejos por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana fue un nocaut para quienes integran la oposición. Sea que les pegó entre quijada y oreja exhibiéndolos como los verdaderos enemigos de la libertad y la democracia. Entre los que atacan a la 4T están aquellos(as) que disfrutaron a plenitud el periodo neoliberal. Anotemos a los ex presidentes del IFE e INE que con singular alegría sirvieron a los intereses de la oligarquía PRIAN, prestándose para toda clase de fraudes a lo largo y ancho de la república. “Van a fracasar en su intento por deslegitimar el proceso del próximo año”, les dijo y tiene razón porque la minoría rapaz aprovecha la corrupción descubierta en el órgano electoral para publicitar la incapacidad del régimen para operar la jornada de junio donde como sabéis, han de renovarse los ejecutivos en 17 estados, congresos locales, más de dos mil ayuntamientos y quinientas diputaciones federales.

Por supuesto hay problemas en el INE pero salvables, considerando que la mayoría de los (as) aliados (as) de Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas están fuera, (renunciados o huidos), permaneciendo la base institucional que garantiza que todo resulte conforme a la voluntad popular. Lo sucedido ha de ser como la canción de José-José, “un borrón en el cuaderno” que de ninguna manera podrá detener la marcha transformadora. Usted dirá que también hace falta expulsar y enjuiciar a funcionarios que con sus excesos y amparados por Morena echan a perder la tarea realizada desde Palacio Nacional. Y está en lo cierto. En este sentido el de la voz confía en la valentía de la señora Presidenta para sacudir la basura que ahora mismo ensucia la administración pública.

¿Lavar la podredumbre en el gobierno?. Suena idealista y hasta acto de magia y sin embargo es obligada acción para que la generación actual siga gobernando. De otra forma caeremos en la inmoralidad que empobreció al país. El régimen de la 4T no tiene opción, ¡hay que limpiar los restos de la corrupción!, pero ojo, que muchos (as) que saborean el poder, sufrirán las consecuencias y entre ellos (as) hay quienes presumen cercanía con el primer círculo. Es ahí donde se esconden las malignas intenciones de robar, mentir y traicionar.

De manera que el discurso de Doña Claudia se escuchó fuerte y lejos y con la suficiente autoridad del reconocimiento internacional (además del nacional, claro), recibido recién en China por parte de los tres más poderosos del planeta, dos de los cuales no se midieron en elogios (Putin y Xi Jinping) y un Trump que soberbio, provocador y lo que le sigue, acepta que lo realizado en México está bien hecho, sobre todo después de las capturas de capos que mantenían aterrorizada a la población en diversas regiones. En este aspecto falta mucho que incluye combatir la complicidad de autoridades indignas de pertenecer al nuevo proyecto de nación.

Insistimos en que el cambio de conciencias está pendiente entre aquellos (as) que permanecen deslumbrados por el privilegio de mandar. Con estos y estas hay que acabar. Aquí es donde Morena puede ser útil: no apoyar a los (as) que hacen daño no solo a la organización sino al sueño de justicia social. La oportunidad se presenta en las candidaturas del 027 donde se ve y se siente que la ambición individual y de grupos poco o nada tiene que ver con la semilla sembrada por Andrés Manuel López Obrador. Es el ejemplo a seguir ignorado en la mayoría de los casos.

Por otra parte, no se requiere mucha ciencia para afirmar que Claudia Sheinbaum está considerada como lideresa de alta estima de los países en desarrollo. Constancia, repetimos, aceptada y suscrita hasta por los tres grandes dueños del destino de 8 mil trescientos veintiocho millones de seres humanos.

SUCEDE QUE

No hay duda de que Arnulfo Rodríguez Treviño y la sección 30 son referente de las elecciones del próximo año. Y es que la organización con todo el poder y disciplina que la caracteriza determinará situaciones a favor de Morena, de la cual es aliada indiscutible, gracias a su influencia social. En este sentido ni como negar que la formación del liderazgo proviene de muchos años de lucha que rinde frutos en beneficio del proyecto transformador que incluye el mejoramiento laboral de quienes integran el gremio. Y no es demagogia cuando cada día las soluciones positivas a la problemática magisterial son evidencia del fortalecimiento generador de autoridad moral de Arnulfo. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.