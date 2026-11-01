Por Redacción

Ciudad de México.-Tras cumplir con el proceso ante la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República (FGR), en juicio oral, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Brayan «N», ‘El Pozoles’ por su responsabilidad penal en el delito de posesión de narcótico con fines de comercio.

En octubre de 2023, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Brayan «N» cuando conducía un vehículo en calles de la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

Derivado de la inspección efectuada en el vehículo, se localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína, confeccionados en bolsas de plástico transparente para su venta.

Por esos hechos, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en enero de 2024, recibió del fuero local la declinatoria de competencia en investigación complementaria.

Por lo anterior, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México continuó con el proceso en sus etapas hasta el juicio oral donde se obtuvo sentencia condenatoria de cinco años de prisión y la respectiva multa; se ordenó además el decomiso del narcótico, indicó la dependencia en el comunicado FGR 769/26. (Por Redacción