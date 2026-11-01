Por Agencias

Guanajuato.- En el municipio de Guanajuato hay unos 30 infantes que probablemente son explotados laboralmente, venden burros de madera durante días y después son regresados a sus municipios, ventiló el presidente del DIF municipal, Alejandro Navarro Saldaña.

“Algunos días en la mañana, abajo de las instalaciones del Sistema Municipal de Agua Potable (SIMAPAG) se habían detectado una, dos o tres camionetas que venían de municipios aledaños con familias, con mujeres y con niños a vender estos burritos de madera, se instalan en varias partes de la ciudad”, ventiló Navarro.

Agregó que las familias con los menores rentan habitaciones por varios días o por semana y luego regresan a sus hogares ubicados en municipios del norte del estado.

“¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?, pues no hacernos de la vista gorda, sino sí visibilizarlos, saber que hay un área de oportunidad; yo no diría que tenemos un problema, o sea, yo creo que hay un área de oportunidad”, expuso.

El esposo de la alcaldesa, Samantha Smith Gutiérrez, y también expresidente municipal, comentó que los niños no tienen por qué trabajar, deben estar bien alimentados y en las escuelas “teniendo oportunidades para el futuro”.

Adelantó que realizarán un padrón de los infantes que trabajan en la calle sin violar sus derechos humanos para visibilizar la situación que viven. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Guanajuato buscará el respaldo del DIF estatal, de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) para atender la situación.

“Tengo que asumir responsabilidad y hay que solucionarlo, ¿no? Entonces, trabajar con el Estado, con el DIF estatal y visibilizarlos y darle una solución y un seguimiento”, indicó.

Alejandro Navarro vaticinó que no será un trabajo fácil porque los niños forman parte de familias que viven de la venta de los burros de madera. “Debe de haber alguien atrás, ¿no?, que es el dueño del negocio o que lamentablemente quizás los está utilizando o los está explotando”.

El DIF busca que los niños regresen a la escuela, pero para lograrlo necesitan del apoyo de las autoridades estatales, recalcó, y descartó que una solución sea impedirles que vendan los burros de madera porque “vamos a tener un problema quizás peor y a generarles una bronca alimentaria, etcétera”.

Por otra parte, Navarro informó que el rapero Ángel Jair Quezada Jasso, “Santa Fe Klan”, pagará 60 mil pesos para reparar un aparato de ortodoncia del Hospital General del municipio de Guanajuato.

Recordó que el director del nosocomio le comentó que el aparato estaba descompuesto y le preguntó si podían apoyarlos a repararlo. Navarro Saldaña recordó que el tema lo platicó con la señora Susana Jasso, mamá de Santa Fe Klan, quien encabeza la fundación “El Ángel que te Cuida”.

Relató que Susana Jasso le recomendó que hablara directamente con Ángel y el rapero aceptó pagar la reparación del aparato del hospital.

“Esos 60 mil son íntegros para el aparato y yo les voy a estar dando las noticias seguramente cuando los done o cuando le pague directamente al proveedor”, concluyó. (Carlos García/La Jornada).