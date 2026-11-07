Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina en el estado de Puebla.

En seguimiento a las acciones para localizar y desmantelar instalaciones dedicadas a la elaboración de drogas sintéticas, los agentes identificaron en el municipio de Tlachichuca, en la localidad de Agua Escondida el Salitrero, un paraje habilitado como laboratorio clandestino, el cual estaba dividido en 11 zonas.

En el lugar se aseguraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, los cuales fueron destruidos e inhabilitados en el sitio para evitar su reutilización.

La afectación económica a los grupos de la delincuencia organizada se estima en 4 mil 132 millones de pesos.

En otra acción en el municipio de Navolato, Sinaloa, elementos de la Defensa, que realizaban recorridos de reconocimiento y vigilancia, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por civiles armados que viajaban a bordo de un vehículo.

El personal militar repelió la agresión para salvaguardar su integridad física y actuó conforme a los protocolos establecidos, derivado de esto, tres agresores perdieron la vida. Además, se aseguraron tres armas de fuego largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno.

De los hechos se informó al agente del Ministerio Público, a fin de que realice las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la versión oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la producción de drogas sintéticas, evitar que estas sustancias lleguen a las calles, contribuir a garantizar la seguridad y tranquilidad de la población. (Por Redacción).