Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El magistrado de la Tercera Sala Penal del Poder Judicial de Tamaulipas, Ignacio García Zúñiga, afirmó que en primera instancia las resoluciones se emiten dentro de los plazos establecidos por la ley, en contraste con las cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2026.

Sin embargo, señaló que en segunda instancia existía una dificultad relacionada con los plazos para resolver apelaciones cuando no se realiza la audiencia de aclaración de agravios.

Al respecto, explicó que, si la audiencia se celebra, el órgano judicial dispone de tres días para resolver; y cuando no se lleva a cabo, el Código Nacional no establece un plazo específico, lo que podía prolongar algunos asuntos por más de un año.

Las declaraciones del juzgador surgen luego de darse a conocer las cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2026, que ubican a Tamaulipas con un fuerte rezago judicial.

En este sentido, Ignacio García Zúñiga aclaró que las estadísticas deben analizarse considerando el número de denuncias que se judicializan y las distintas vías de conclusión de los casos, como las salidas alternas, el procedimiento abreviado y el juicio.

El magistrado también cuestionó que se comparen las cifras estatales sin considerar las diferencias de población, incidencia delictiva y funcionamiento de los sistemas de justicia.

Propuso revisar cuántas denuncias recibe la Fiscalía, cuántas se resuelven en esa instancia y cuántas llegan a los tribunales; después, distinguir entre asuntos concluidos mediante salidas alternas, procedimientos abreviados o juicio.

La información compartida por el Poder Judicial presenta, por municipio, 244 sentencias de juicio, 196 de procedimiento y 951 sobreseimientos. Estas categorías describen distintos resultados judiciales y no deben confundirse automáticamente con el dato de 65 sentencias penales citado en la publicación: para compararlos con precisión es necesario aclarar qué mide cada cifra y qué clasificación utiliza

El contraste abre una discusión sobre cómo se contabiliza la actividad penal y qué indicadores permiten evaluar el desempeño judicial. La respuesta del magistrado plantea que el número de sentencias, por sí solo, no muestra todo el recorrido de los casos desde la denuncia hasta su resolución.