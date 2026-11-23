Por Agencias

León, Guanajuato.- El exjugador del Club León Carlos Gullit Peña Rodríguez negó haber tocado de manera inapropiada a la exregidora de Morena en el Ayuntamiento de León, Gabriela Echeverría González.

“Me dirijo a ustedes con absoluto respeto para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió”, difundió en un comunicado.

El candidato a coordinador municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional recordó que los aspirantes a la alcaldía de León se reunieron en el restaurante “Pachita”, donde el único tema fue cómo mejorar la ciudad de León.

“Respecto a lo que comenta la señora Gabriela Echeverría, a quien me refiero con todo respeto, les comento que no sucedió de esa forma”, enfatizó.

Explicó que tiene familia, madre e hijas, y es el primero en respetar a las mujeres en todos los sentidos.

“Por ello, estoy abierto al diálogo, buscando siempre una conversación sana, de bienestar para todos y para la ciudadanía de mi querido León, Guanajuato, que tanto me ha dado”, manifestó en el documento.

Añadió que el municipio de León le ha dado mucho y quiere retribuirle desde su trinchera, con el apoyo de todos los asistentes a la reunión.

“Agradezco a quienes me apoyan y me acompañan en esta nueva etapa de mi vida”, indicó.

LA DENUNCIA CONTRA ‘GULLIT’ PEÑA

La exregidora de Morena en el Ayuntamiento de León (2021-2024), Gabriela Echeverría González, acusó al “Gullit” Peña de tocarla indebidamente durante una reunión entre los candidatos a la presidencia municipal.

«Se sentó junto a mí y empezó a bromear; yo reí con él, yo fui amable. O sea, estamos hoy todos los que nos registramos porque eso es lo que caracteriza a mi movimiento”, relató.

“No sé en qué estado estaba, porque sí platicamos, reímos, pero hubo un momento en el que fui tocada y yo no lo voy a permitir”, narró.

La exregidora anunció que primero pondrá una denuncia en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) contra el Gullit Peña. (Carlos García/La Jornada).

¿QUIÉN ES EL ‘GULLIT’ PEÑA?

Carlos Alberto “Gullit” Peña Rodríguez nació en 1990 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde jugó con Correcaminos de la UAT. Es un ex-centrocampista mexicano, destacado por ser pieza clave en el bicampeonato del Club León (2013-2014) y mundialista en Brasil 2014.

Conocido por su melena rizada similar a Ruud Gullit, Peña Rodríguez jugó en equipos como Chivas, Rangers de Escocia en el viejo continente y en ligas de menor perfil en El Salvador y Honduras.

El «Gullit» Peña tuvo una trayectoria destacada: Debutó en Pachuca, pero brilló en el Club León, donde logró el ascenso y dos títulos de liga. Su nivel lo llevó a la Selección Mexicana y a las Chivas del Guadalajara.

Anunció su retiro del fútbol profesional en 2023.

En resumen, fue un mediocampista con gran talento y potencia que logró éxitos importantes en su trayectoria deportiva. (Agencias/Redacción).