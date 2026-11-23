Por Redacción

Zacatecas.- Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y explosivos tras la detención de Marvin “N”, Dalfrido “N”, Rubén “N” y Jesús “N”, motivo por el cual fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación inició con la recepción de un desglose de actuaciones remitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, tras la detención de dichas personas en el municipio de Tepechitlán, por elementos de la Policía Estatal.

En esta acción, los elementos policiales aseguraron tres armas de fuego largas, 160 cartuchos, seis cargadores, un artefacto explosivo de fabricación casera tipo niple, siete explosivos denominados secundarios, un chaleco táctico, una fornitura. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su Fiscalía Federal en Zacatecas, presentó los datos de prueba ante el juez de control, quien determinó vincular a proceso a los imputados por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de artefacto explosivo improvisado y posesión de artefactos explosivos sin permiso.

Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la invitación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, refirió la dependencia en el comunicado FGR 835/26. (Redacción).