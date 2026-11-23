Por Agencias

Ciudad de México.- En el contexto de los señalamientos públicos que las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y China en México protagonizaron en los últimos días, la embajada de China en el país conminó a su homóloga a “asumir sus propios fallos internos y aplicar políticas viables de gobernanza” para abordar la problemática que enfrenta en torno al fentanilo.

En sus cuentas de redes sociales, la misión del país asiático en México dijo que la legación diplomática estadunidense “debe apreciar la ayuda humanitaria que recibe de naciones como China y México, y fortalecer la cooperación vigente, en vez de seguir echando la culpa a otros”.

Expresó su esperanza de que “la embajada estadunidense entienda que buscar soluciones externas para males internos no sirve para nada. Si no logran hallar la dirección y actitud correctas” y lamentó que la representación de Estados Unidos en México trabaje “más arduamente últimamente, porque en días de descanso compartió un artículo de medios publicado hace ocho días y se esforzó por pregonarlo”.

Sostuvo que “el trabajo diligente, sobre todo respetar la soberanía y las preocupaciones del país receptor y fomentar la cooperación bilateral y multilateral, es la obligación básica de toda representación diplomática. Pero es indispensable que estas instituciones tengan una dirección correcta y mantengan una actitud apropiada”. (La Jornada/Ap.