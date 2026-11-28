Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de México trabaja con familias y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, y mantiene abiertos los espacios de atención y diálogo, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“En el Gobierno de México se puso en marcha la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a través de la cual se han fortalecido las herramientas para la localización, ampliando las capacidades de nuestras instituciones y manteniendo una coordinación permanente con los gobiernos estatales. Estas acciones han hecho posible la localización de más de 18 mil 500 personas.”, resaltó.

Al encabezar la reunión con madres, familias y colectivos de la Región Noreste, que abarca Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, expresó que para la Presidenta Claudia Sheinbaum la búsqueda de personas es una prioridad nacional, por eso instruyó mantener una atención cercana y permanente con las familias.

En el evento realizado en la entidad asistieron el gobernador Américo Villarreal; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; y el coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Maximilian Murck.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

La secretaria de Gobernación mencionó que el Gobierno federal realiza recorridos por las distintas regiones del país, para convocar a las autoridades que tienen la responsabilidad de buscar, investigar y brindar atención a las víctimas, para reunirse con familias y colectivos.

“Las instituciones debemos facilitar el camino, brindarles una atención digna y sensible, mantenerlas informadas y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a sus seres queridos. Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta”, apuntó.

En esta reunión, dijo, las fiscalías, comisiones de búsqueda y comisiones de Atención a Víctimas, federales y estatales revisan los casos, a fin de que tengan carpetas de investigación, planes de búsqueda, perfiles genéticos incorporados en las bases de datos correspondientes.

Localizar a las personas desaparecidas, esclarecer lo ocurrido y contribuir a que estos hechos no se repitan, es una responsabilidad que comparten todas las instituciones del Estado mexicano, puntualizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Indicó que para el gobierno una de las principales tareas es lograr que, desde el momento en que se reporta la desaparición de una persona, se actúe con rapidez y de manera coordinada.

De ahí la necesidad de fortalecer la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), y la comunicación entre autoridades de todo el país; también el reforzamiento de las capacidades forenses y de identificación humana, subrayó.

En esta tarea, agregó, se tiene el acompañamiento de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de Búsqueda, instituciones estatales, así como organismos internacionales.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez les dijo a las familias y colectivos que sus conocimientos y experiencia son muy importantes para mejor la estrategia. Reconoció la fortaleza de madres, padres, hijas, hijos y de todas aquellas personas que, con mucho amor, buscan a un integrante de su familia.

El subsecretario Medina Padilla explicó las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda y los resultados obtenidos el último año, destacando la revisión del registro nacional por expertos internacionales y nacionales, la importancia de la carpeta de investigación en todos los casos de desaparición de personas para garantizar la investigación, sanción a los responsables y combatir la impunidad.

También detalló las acciones realizadas por la Guardia Nacional y SSPC para bajar las páginas y publicaciones que tienen como objetivo captar con falsas ofertas de trabajo y engaños a mujeres y hombres jóvenes.

Reconoció el trabajo de buscadoras y buscadores en la construcción del marco jurídico vigente y refrendó el compromiso del Gobierno de México con la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Esta reunión regional fue la última del año y con la que se cierra el primer recorrido por todo el territorio nacional anunciado por la Presidenta de México para escuchar, atender e informar a las buscadoras y sus familias, informó la dependencia en el comunicado 151. (Redacción).