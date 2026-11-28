Por Agencias/Redacción

Veracruz.- Al inaugurar la planta de aprovechamiento de gas «20 de noviembre» en el campo petrolero Ixachi, en Tierra Blanca, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que se pueda recuperar este recurso que durante años fue desaprovechado por el abandono en que los gobiernos del PRI y del PAN dejaron a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con la obra y otras acciones, se espera reducir, al cierre del año, en alrededor de 95 por ciento el volumen de gas que no se aprovechaba tan sólo en el sur de Veracruz.

En su discurso, la presidenta resaltó que en su gobierno «logramos algo que no pudo el presidente Andrés Manuel López Obrador: regresar a Pemex como una empresa verticalmente integrada, porque se acabaron las subsidiarias».

Manifestó que, con su fortalecimiento, «poco a poco vamos a ir disminuyendo todas las filiales hasta volver a ser una sola empresa», y celebró que también se revirtió la reforma energética de 2013, pues ponía a competir a Pemex al mismo nivel que otras empresas, «regalándole parte del territorio del país a privadas para producir petróleo».

Indicó que en la Constitución tiene prioridad Pemex, cuya deuda se redujo en 20 mil millones de dólares, al pasar de 90 mil millones a 70 mil millones, «y con ello subió su calificación».

Ahora, sostuvo, «estamos trabajando en un diseño para que pueda, con beneficio para la empresa y el pueblo de México, hacer contratos mixtos para producir petróleo y gas, pero poniendo por encima de todo a las y los trabajadores petroleros».

Y eso, aseveró la mandataria, se llama «soberanía nacional, soberanía energética».

La presidenta resaltó que, al igual que hoy en Veracruz, mañana inaugurará otra planta de recuperación de gas en Tabasco, tras cuestionar que durante el periodo neoliberal se fue desmantelando Pemex porque lo querían «malbaratar, privatizar».

Primero, dijo, «se crearon más de 40 filiales, muchas de ellas sin conocer su contabilidad» y después «fueron contratando empresas extranjeras, sustituyendo lo que hacía Pemex».

El director general de la empresa, Juan Carlos Carpio Fragoso, explicó que en el campo Ixachi, una de las reservas de gas más importantes del país, se construyó un gasoducto de 52 kilómetros, «que va a transportar hasta 400 millones de pies cúbicos diarios (de gas) hacia el centro de procesamiento Matapionche», para su aprovechamiento.

«Ahí el gas se prepara y queda listo para llegar a donde México lo necesita. Y lo hicimos bien, usamos infraestructura existente e invertimos de manera estratégica. Con esta obra y con las acciones que estamos concluyendo al cierre del año, vamos a reducir en alrededor de 95 por ciento el gas que no se aprovechaba en el sur de Veracruz».

Eso significa, agregó, «un mejor entorno para las comunidades vecinas, con menos emisiones y más cuidado del medio ambiente. Significa que la riqueza que está bajo esta tierra se convierte en energía para electricidad de los hogares, para la industria que da empleo y para el campo, y significa avanzar hacia la soberanía energética, producir cada vez más en México lo que necesitamos y depender cada vez menos del exterior».

Indicó que Pemex produce casi 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, 10 más que hace un año. En tanto, de los 40 pozos que tiene Ixachi se extraen mil 12 millones de pies cúbicos diarios de gas y 133 mil barriles diarios de condensado.

«En los próximos meses vamos a seguir desarrollando infraestructura en asociación mixta para sumar 29 mil barriles de condensado y 243 mil millones de pies cúbicos de gas».

Afirmó que «gracias al incremento de la producción de Ixachi, entre otros, tenemos cuatro trimestres consecutivos de crecimiento de extracción de gas».

A su vez, la secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que, de los mil 12 millones de pies cúbicos diarios de gas que se producen en Ixachi, alrededor de 250 millones no se aprovechaban correctamente.

«Una parte se quemaba, lo cual también es un problema ambiental que estamos atacando, y estamos contribuyendo a la reducción de emisiones, pero también contribuyendo a nuestra soberanía, aprovechando todos nuestros recursos».