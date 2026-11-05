Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, entregó la licencia sanitaria ampliada al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de esta ciudad, así como seis vehículos oficiales destinados a las actividades de supervisión, vigilancia y seguimiento sanitario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Como parte del fortalecimiento operativo de los servicios de salud y en cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables para su puntual funcionamiento, el titular de la dependencia estatal realizó la entrega formal de este documento que tiene una vigencia de cinco años.

“El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Tamaulipas, es de los más reconocidos por la federación y otorgar la licencia sanitaria por 5 años, representa una ampliación a una trabajo de calidad, a la entrega y responsabilidad de sus trabajadores, lo que nos da presencia y seguridad a la población, de ahí la trascendencia e importancia de este documento”, destacó Guerrero Morales.

Acompañado por el comisando Estatal, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz y la directora del CETS, Juana María Cárdenas Serna, el secretario de Salud destacó que la formalización de esta entrega es trabajar de manera puntual en los riesgos que este tipo de giro sanitario representa, y más que una licencia, es un reconocimiento al trabajo, a la cobertura y a un gobierno comprometido por la salud de la población.

En el estado se cuenta con 29 centros de transfusión sanguínea (bancos de sangre) de los cuales 13 cuentan con este tipo de documento ampliado, y el resto se encuentra en el proceso de “acompañamiento” para contar los esquemas

necesarios para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En este contexto, y para fortalecer la capacidad operativa de este organismo descentralizado, el gobernador Américo Villarreal Anaya destinó recursos para incrementar el parque vehicular de la COEPRIS, con la entrega de seis vehículos que reforzarán el trabajo y la respuesta para beneficio de las y los tamaulipecos.

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