Por Redacción

Ciudad de México, México.- Luego de la revisión de una maleta y una mochila en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elementos federales aseguraron droga por lo que pusieron a disposición a una persona que la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso.

El trabajo del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), permitió dicha vinculación de Jesús «N», por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de transporte.

Lo anterior, por hechos ocurridos en días pasados cuando elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo detuvieron en las inmediaciones de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, junto con una maleta y una mochila en cuyo interior localizaron 16 paquetes envueltos en plástico transparente que contenían polvo blanco mismo que resultó ser clorhidrato de metanfetamina con una masa de 17,878.9 gramos.

Asimismo, se aseguraron siete paquetes también envueltos en plástico transparente, que contenían polvo blanco que resultó ser clorhidrato de cocaína, con una masa de 5,042.9 gramos.

Por esos hechos, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México recibió la puesta a disposición del detenido, inició la investigación correspondiente y en continuación de audiencia inicial, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jesús «N», se impuso prisión preventiva oficiosa que cumple interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y se otorgó un plazo de investigación complementaria de tres meses.

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