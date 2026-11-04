Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay razones de sobra para celebrar la derrota de Trump. Y es que el magnate desafió al mundo-mundial condicionándolo a sus caprichos sin importar la sobrevivencia de millones que por diferentes motivos no comulgan con el capitalismo salvaje que practica con singular alegría. La de este “supermartes” en EU es lección que aporta confianza hacia el futuro además de significar severo golpe a la ambición imperialista que ya escrituraba el destino de la humanidad a su nombre.

El Partido Demócrata conquistó el congreso, gubernaturas inaccesibles desde hace décadas como Texas, aunque lo más importante fue derribar la soberbia republicana. En este sentido no es exagerado afirmar que es el principio del fin de un personaje promotor de la violencia y la represión en todas sus manifestaciones, especialmente contra pueblos latinoamericanos, a la que desde luego México no escapó. Ahora estará obligado a obedecer la ley de lo contrario ha de sufrir las consecuencias que incluirían, además de intereses políticos, los económicos, sea donde más dolería.

Usted dirá que Trump no es de los que asumen fácilmente los vaivenes de la suerte, y está en lo justo, partiendo de que es un tipo hecho entre bolsas de valores y el oportunismo de negocios fáciles que le permitieron amasar faraónica fortuna. Cierto que enfrenta el fracaso electoral que suponemos insuficiente para permanecer en paz, por el contrario, es de creer que cual fiera herida reaccionará con la fuerza del que guarda los últimos cartuchos con dedicatoria para quienes considera sus adversarios, sin embargo, ojo que su locura puede llevarlo al derrumbe arrastrando a su partido que ahora mismo estará buscando forma de alejarlo lo más posible debido a su calidad de perdedor cuya sombra debe desaparecer para la elección presidencial del 028.

Si el republicano es realista, bajará de volumen a las amenazas contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, México y países de Medio Oriente y de la comunidad europea, además de abandonar la guerra con Irán y el apoyo a Israel. Tampoco debe meter las narices en el conflicto Rusia-Ucrania complicado gracias a sus “buenos” oficios; el acoso hacia Canadá al que pretende agregar al patrimonio gringo, y a Dinamarca por el asunto de Groenlandia que desea comprar o en su caso invadir. Hay mucho que reflexionar ante el nuevo escenario, en tanto, el pueblo estadounidense tiene la gran oportunidad de recomponer su relación con el resto de las naciones que vieron en riesgo su presente y futuro en manos de un individuo con serios problemas emocionales, sea un desquiciado con los instrumentos tecnológicos y militares a su disposición para provocar la tercera guerra de exterminio. ¡Cuidado con los locos que tienen poder!.

Por otra parte, hace bien Doña Claudia en aplaudir el triunfo de Gina Hinojosa y Xavier Becerra, descendientes mexicas y gobernantes de reciente elección por Texas y California, respectivamente. Mientras tanto no debemos echar en saco roto la presunción de que también Ariadna Montiel tuvo relaciones con grupos delictivos. La morenista no aclara la probable falsedad emitida por la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, retomada por la minoría rapaz que encuentra nuevo argumento para tiznar la reputación de la dirigente del partido oficial. Al parecer hubo entrevistas con Aureliano Guzmán Loera, hermano de “el chapo” en 2018 en la sierra tarahumara. para que el proceso electoral por aquellos andurriales se realizara con tranquilidad. Ariadna, dicen, fue enviada por AMLO. ¿Será?.

Oiga, de verdad el cinismo de Fox no tiene límites. Mire que aceptar su participación directa y decisiva en el fraude electoral del 2006 a favor de Felipe Calderón. Lo peor fue la violación a la ley y el impune atentado contra la voluntad popular que mayoritariamente se inclinó por AMLO. Y todavía don Vicente se atreve a calificar de “antidemocrático y autoritario” el régimen encabezado por la Jefa de Jefas. ¡Qué poca progenitora!.

SUCEDE QUE

¡Y tú que te creías el rey de todo el mundo!.

Y hasta la próxima.