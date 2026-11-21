Por Agencias

Veracruz, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el asesinato de la regidora de San Juan Texhuacan, Juana Tzanahua Hernández y del dirigente local del PRI, su esposo Gervacio Hernández Mellado.

A través de un comunicado, se informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y Policía Municipal de Zongolica realizaron un operativo donde se logró la captura de tres personas del sexo masculino.

La FGE señaló que se trata de Fabián “N”, Vicente Paul “N” y Manuel Yair “N”, quienes fueron capturados en la localidad de Acontla y se les acusa de delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.

“Durante la intervención policial le fueron aseguradas diversas bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana, armas de fuego, así como una sustancia granulada blanca con características similares al cristal, además de tres motocicletas”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, las autoridades presumen que los tres detenidos podrían estar involucrados de manera directa en el atentado que costó la vida a los dos políticos priistas, por lo que continúan las investigaciones.

Posterior a su detención, las personas señaladas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial y se espera que en breve sean presentadas ante un juez de control que determine su situación legal.

“A partir de los indicios asegurados y de los datos recabados en las investigaciones ministeriales, la Fiscalía Regional Córdoba indaga la posible relación de las personas detenidas con los hechos registrados en el municipio de Texhuacán”, añade el comunicado.

Cabe recordar que el ataque en el que fallecieron Juana Tzanahua y Gervacio Hernández ocurrió el sábado 14 de noviembre en el tramo carretero Apoxteca-Atipa, cuando personas armadas dispararon contra el vehículo en el que viajaba la pareja.

Una tercera persona que los acompañaba resultó herida, sin embargo hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni se ha confirmado su identidad. (Iván Sánchez/La Jornada).