Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó el Programa Institucional de Salud Mental y Bienestar Universitario, con el objetivo de detectar y atender cualquier problemática psicológica o social que pudiera afectar el desempeño académico de los estudiantes.

En reunión virtual con directores de escuelas, facultades y unidades académicas, se presentaron los avances del programa, así como sus lineamientos, marco normativo, Sistema Institucional de Protocolos y las acciones de coordinación que se desarrollarán con las dependencias académicas.

A nombre del rector Dámaso Anaya Alvarado, el titular de la Oficina de Rectoría, Miguel Ángel Guevara Guerrero, señaló que estos trabajos responden a las necesidades de atención en materia de salud mental. Agregó que los lineamientos establecidos servirán para prevenir circunstancias que puedan afectar no solo a los estudiantes, sino también a docentes y trabajadores.

Correspondió a la directora de Salud Emocional y Psicología, Dra. Lorena Alicia Medina López, exponer las generalidades del programa. Señaló que una de las directrices es fortalecer el trabajo colaborativo con las dependencias de la UAT para establecer rutas de apoyo que favorezcan la protección de estudiantes, personal administrativo y docentes.

Subrayó que también se busca garantizar el blindaje jurídico que permita establecer las líneas de acción para trabajar de manera colaborativa, ya que la salud mental es tarea de todos y no puede atenderse desde una sola instancia.

Refirió que el trabajo inició en 2025, atendiendo los lineamientos nacionales dirigidos a las instituciones de educación superior, entre los que se exigía realizar un diagnóstico de salud mental en la Universidad.

Detalló que para ello se aplicó un instrumento en las 23 dependencias académicas de la UAT y se recabaron muestras representativas que arrojaron resultados importantes.

Destacó que el proyecto incluye capacitación no solo para el personal de psicología de las unidades académicas y facultades, sino también para los docentes, quienes tienen contacto directo con los estudiantes.

Puntualizó que una parte importante del programa es el Modelo Escucha, cuyo propósito es que los docentes detecten señales de riesgo en los estudiantes y se activen las rutas correspondientes para su atención.