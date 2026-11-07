Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a José «N» ante un juez de control, de quien obtuvo su vinculación a proceso por la probable participación en un delito fiscal en la hipótesis de rendir datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes.

En junio y julio de 2020, se hizo del conocimiento del Ministerio Público Federal, que entre marzo y abril de 2018, José «N», habría acudido a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria «3», ubicadas en la alcaldía Iztacalco, para realizar el trámite fiscal de Generación del Certificado Digital de Firma Electrónica a nombre de cuatro personas morales, con cuatro instrumentos notariales respectivamente, que resultaron ser apócrifos, por lo que rindió datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes.

Por esos hechos el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tras una serie de procedimientos, ya en audiencia obtuvo vinculación a proceso en contra de José «N», imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada, misma que compurga en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, además se otorgaron tres meses de investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la dependencia en el comunicado FGR 787/26.