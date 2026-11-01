Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el tradicional concurso de altares con el propósito de preservar y difundir una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos.

El evento se llevó a cabo en el lobby del Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, en un ambiente de fiesta y color que reunió la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo de las facultades y unidades académicas.

Durante la actividad, organizada por la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Cultura y Arte, hubo exposiciones, ofrendas y presentaciones culturales, reflejando el compromiso de la Universidad por mantener viva una de las expresiones culturales más importantes del país.

Por su parte, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, le dedicó el altar al Dr. Juan Plutarco Arcos Martínez, profesor de este plantel universitario.

Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, rindió homenaje al exrector Eduardo Garza Rivas; mientras que la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante recordó al Mtro. Joel Ávila Valdez.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia dedicó el altar a las mascotas y la Facultad de Ingeniería y Ciencias recordó a la ambientalista defensora de la guacamaya roja, Nora López.

De igual forma, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, ofreció el altar a la Mtra. Elida Bugarin Escobedo y la Facultad de Comercio y Administración Victoria, al Mtro. Juan Ramón Morales Cano.

Luego de la deliberación de los jurados, se otorgó el primer lugar a la Facultad de Ingeniería y Ciencias; el segundo sitio fue para Ciencias de la Educación y Humanidades; y el tercer lugar fue para Comercio y Administración Victoria, destacándose que todos los altares seguirán en exhibición durante una semana.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso institucional con la preservación de las costumbres y tradiciones mexicanas, fortaleciendo así el sentido de identidad, pertenencia y orgullo nacional entre su comunidad.