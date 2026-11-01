Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como siempre, le dimos una “vueltecita” a algunos informes (no todos porque son muchos) de la Auditoría Superior de la Federación, segunda entrega, que se dio el fin de semana.

Fuera de algunos “prietitos”, a Tamaulipas le fue muy bien. Algunas dependencias devolvieron billete a la Tesorería de la Federación y en otros se levantaron procedimientos sancionatorios. En un buen resultaron falsas las apreciaciones de los fiscalizadores, y varias cuentas quedaron solventadas sin que la sangre llegara al río.

A la que le fue muy mal es a la presidenta municipal de Nuevo Morelos, Yaneth Cristal Nájera Cedillo, emanada del PAN, porque no presentó justificantes de en qué gasto 60.8 melones de pesillos que la federación le mandó para el ejercicio 2025. Le piden que los regrese cuanto antes porque los intereses (como si estuvieran en el banco) crecen.

Es el único ayuntamiento que entró en esta entrega y salió mal, tanto que desde ahora huele a bote.

Hasta la llegada de los representantes de la ASF todo era miel sobre hojuelas. Los Morelos son territorio del Imperio Cañero de Don Truko Verástegui. Nunca pensaron que les caería el Demonio.

Ella y su Tesorero, Juan Diego Ávila Izaguirre, no presentaron (informes no válidos) documentación del gasto en Fortam, Faismun y PFM. El presunto daño al erario federal es muy alto.

Y le dimos vuelta al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la partida más alta que llega a Tamaulipas procedente de Doña Fede. En 2025 fueron casi 18 mil millones de pesillos. El sistema educativo es un monstruo.

Por eso decimos que son minucias el pagar 362 mil varos a cuatro personas fallecidas, según la base de datos de la Secretaría de Salud. Las notificaciones o actas de defunción pudieron haber tardado en llegar a la secretaría de Educación.

La SET devolvió por todo 11.8 melones y el problema quedó resuelto.

Ahora el dato que incrimina, pero al final es falso.

Los fiscalizadores informaron que con el mismo fondo de Nómina Educativa se pagó a 17 personas con doble centro de trabajo, “cuya distancia es considerable para su traslado”.

Pago a otros 69 con plazas en diferentes centros de trabajo, “cuya ubicación geográfica resultó incompatible”, y a un trabajador con diferentes centros de trabajo “con ubicación geográfica en diferentes entidades”.

Para entenderlo mejor: Gente que tenían doble plaza con el mismo horario; otros con plaza en Victoria y Tula, por ejemplo, y el último con plaza en Nuevo León y Tamaulipas.

Al final la secretaría presentó la documentación correcta y las observaciones terminaron solventadas, pero ya quedó la mancha. Es algo que no debe suceder.

Del monto total ejercido, solo pendientes por aclarar alrededor de 360 mil pesos.

Donde sí hay problema es en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, lo que vienen siendo Conalep e ITEA, donde están pendientes por justificar 2.4 melones.

Es que los funcionarios se fueron a lo grande. Pagaron cuentas de celular por más de 250 mil pesos, tope máximo para “adquisiciones menores” con dinero federal. Agua potable por 930 mil y servicio de seguros por 383 mil, así como a CFE consumo por 6.5 millones, cifras que pasan la reglamentación.

Los problemas son para la jefa del ITEA, Gloria Guadalupe González González, que al parecer no tiene gente capacitada en administración y finanzas.

Igual el fin de semana el INE dejó desierta la convocatoria para nombrar titular (mujer) del IETAM en sustitución de Don Juan José Guadalupe Ramos Charre, quien termina en enero los 7 años para los que fue designado. De todas maneras se va. Habrá interinato.

Se va con algo que no todos los funcionarios públicos consiguen conservar: La reputación de honestidad e imagen de árbitro imparcial.

Lo han tratado de enlodar con las empresas Cajas Graf y Gráficas Corona, a las que el órgano local contrató en 2021 para proveer boletas y materiales. No lo conseguirán. Fue una licitación nacional en que ambas le fallaron al IETAM: Les faltaron hasta 22 mil boletas y mandaron incluso materiales de Campeche.

Ramos llegó al Instituto con una carta pública de buena conducta y, hasta ahora, no encontramos razones para afirmar que la haya perdido.

Le correspondió conducir procesos electorales complicados, con pasiones políticas desbordadas, pero supo mantener el equilibrio. No se recuerdan escándalos que hayan puesto en entredicho su imparcialidad.

En 2024 cuando la elección de Nuevo Laredo entró en una crisis que amenazaba prolongarse, tuvo la firmeza para tomar la decisión del Consejo General de asumir funciones del órgano municipal y trasladar a ciudad Victoria los 567 paquetes electorales.

Se aproxima al final de su gestión sin una mancha acreditada en su honorabilidad. En tiempos en que demasiados funcionarios salen por la puerta trasera, no es poca cosa concluir siete años conservando el respeto público.