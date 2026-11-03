Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como “ingeniero” electoral dirigiendo la orquesta desde la General de Gobierno, quedó reprobado. No le funcionaron sus inventos. No le darán éxitos en 2027 según los torpes movimientos que ha dado.

Su afición es recoger mucha basura, o cascaje como dice la gente que vive a orillas del Pánuco. En política la “pepena” nunca ha sido positiva.

Desde la segunda esquina del poder, César “Truko” Verástegui hizo una mezcolanza de mal gusto metiendo en la misma licuadora a panistas, priístas, morenos y arrepentidos de Movimiento Ciudadano. Juntó a paridas con preñadas; el agua con el aceite.

Las derrotas en 2021 y 2024 no le permitieron “patentar” los inventos de su tóxico licuado. Seguro no le darán resultados en 2027, y menos si sigue de la mano con el equipo de su jefe Cabeza de Vaca.

Ya comenzó: “Tico” García, sedicente moreno, y Juan José Salazar, otrora orgullo de MC, son las conquistas que presume en medios y redes.

Y está decidido a postular al bufón de su mismo jefe, Luis “Cacharro” Cantú, para la candidatura en Reynosa, donde ya acumuló una derrota, y contando.

En 2018 y 2021 fueron suyos y de su patrón los candidatos a cargos de elección local y federales. Hicieron una elección de estado, lo mismo que en 2022, y ni así pintaron de celeste todo el territorio.

La excepción fue la zona árida, ahí donde el hambre ancestral campea y la gente vota por donde viene el billete, Tula, Bustamante, Miquihuana.

Ya no puede presionar, amenazar ni repartir lana porque no tiene el poder, la secretaría de Finanzas no está a su disposición ni el temible GOPES que hacía el trabajo sucio.

Otras torpezas. La designación de Roque Sánchez Carrizal, esposo de la presidenta de Miquihuana, Gladys Vargas Rangel, no le traerá más simpatías. Al contrario será un lastre porque el hermano Baltasar Vargas Rangel ya también fue presidente del pueblo.

Son familias y camarillas que tienen años en el poder. No es el nuevo PAN que prometieron al hacer su relanzamiento con renovado logotipo y dizque candidatos de la sociedad civil. Son personajes reciclados.

Solo faltaría que, como candidata del PAN a la diputación federal por el III distrito, postule a María del Carmen “La Inge” Pérez Rosas, para sumarle tres derrotas por el mismo espacio.

O que vuelva a llamar a Salvador Rosas Quintanilla, de Nuevo Laredo, y Mónica González García y Daniel Sampayo, de Matamoros, para que vuelvan a morder el polvo.

Después que sacó a Yahleel Abdala del PRI, la llevó a las primeras dos derrotas por la alcaldía neolarederense ¿la hará sumar la tercera?.

Este lunes dos de noviembre, Día de Muertos, el Congreso del Estado registró intensa actividad en comisiones. El jefe Humberto Prieto puso a chambear a los diputados en día feriado.

El martes es la plenaria, en que uno de los temas es la asignación de la medalla Luis García de Arellano, que saldrá de una tercia ya definida. Están designados como candidatos, Abelardo Osuna Cobos, originario de El Mante, figura empresarial que combinó con la política. Fue Tesorero General del Estado y alcalde de la cañera.

María Luisa Haeberli Martín Font (post mortem), dedicada a elaborar prendas de vestir, entre ellas la famosa cuera tamaulipeca

El profesor Arnulfo Alfonso Lima nació en Nuevo Laredo. Tiene una trayectoria de 46 años al servicio de la docencia, distinguido con las preseas Rafael Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y ex Alumno Distinguido de la Normal de Cuauhtémoc.

El comentario es que el voto de los diputados favorecerá al empresario transportista.

Hablando de partidos, hay quienes aseguran que el candidato de Morena para romper la hegemonía trukista en Xicoténcatl, será el doctor José Andrés Picasso Sánchez, el único que los ha vencido en las urnas pese a las persecuciones de que fue objeto.

El médico anda en activo en territorio colaborando con las asambleas de la 4T. Se deja querer y no le diría que no a la candidatura al ayuntamiento, que ya presidió entre 2008-2010. Es el único trienio en que la familia Verástegui no ha estado en el poder, aunque después de él, la oposición no volvió a ganar.

Picasso fue aspirante a diputado local (PRI) por el distrito local 16. En 2018 el Verde Ecologista lo postuló por el VI distrito federal.

Siendo delegado de la Secretaría de Bienestar en ese municipio, fue golpeado por el grupo liderado por los Verástegui. Luego se alejó de la región, hasta que volvió el año pasado invitado por la estructura de Morena.

Hablando de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, destaca la publicación en prestigiosa revista científica internacional en conjunto con la Universidad de Harvard. Es resultado de la visión académica e impulso a la investigación académica que promueve el Rector Dámaso Anaya Alvarado.

El artículo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. El tema es sobre la bacteria Staphylococcus aureus en la alteración de la barrera cutánea que favorece la inflamación en enfermedades alérgicas de la piel, como la dermatitis atópica.