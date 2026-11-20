Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria general del sindicato de Kemet, Dolores Zúñiga Vázquez, aseguró que hasta el momento no existe información sobre nuevas contrataciones o trabajos de ampliación dentro de la planta, pese al anuncio realizado recientemente sobre una inversión que contempla la generación de nuevos empleos.

La dirigente sindical señaló que incluso recientemente sostuvo una reunión con directivos de la empresa y representantes sindicales para conocer la situación de la maquiladora, sin que se reportaran movimientos relacionados con la expansión anunciada.

«Pregunté directamente y me dijeron que ahorita no hay contrataciones ahorita».

Zúñiga Vázquez aclaró que no pone en duda las declaraciones realizadas por el gerente de la planta, Octavio Olmedo, quien habló sobre un proyecto de crecimiento que generaría alrededor de 720 empleos durante un evento oficial donde estuvo presente el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Sin embargo, indicó que el sindicato no ha recibido información sobre el inicio de reclutamientos ni sobre obras de ampliación en el corto plazo.

«No estoy diciendo que esté mintiendo, sino que quizá es un proyecto a futuro. Ahorita no hay movimiento de contrataciones», puntualizó.

La dirigente sindical consideró que la expansión podría formar parte de una estrategia de largo plazo de la empresa, por lo que los efectos en generación de empleo podrían verse más adelante.

Actualmente la Kemet cuenta con mil 200 trabajadores y la operación de la planta continúa sin cambios visibles en materia de contratación o crecimiento de instalaciones.