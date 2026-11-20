Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La amenaza de un presunto ataque en el CBTis 119 de esta capital fue resultado de un reto viral que circula entre estudiantes, por lo que los responsables serán sancionados con una suspensión de tres días, informó el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario señaló que este tipo de mensajes falsos generan preocupación entre la comunidad escolar y provocan una importante movilización de autoridades de seguridad, como ocurrió este viernes en el plantel de nivel medio superior, donde fue necesario activar protocolos de atención y verificación.

Valdez García explicó que no se trató de una amenaza real, sino de una práctica que se ha replicado en distintos lugares mediante redes sociales y plataformas digitales y cuyos responsables, en este caso, fueron identificados.

“Efectivamente se trata de una broma, un refrito que se va haciendo a lo largo del año”, expresó.

Recordó que desde tiempo atrás las autoridades educativas ya tenían conocimiento de la existencia de este fenómeno y habían sido alertadas sobre la posibilidad de que estos mensajes se reprodujeran en escuelas de la entidad.

“Aquí desde el año pasado nos preparamos con antelación, nos llegó la alerta de que era un reto viral ocasionado quién sabe por quién, pero que habría que tener mucho cuidado”, señaló.

El titular de la SET indicó que durante ciclos escolares anteriores Tamaulipas enfrentó varios episodios similares, particularmente en planteles de educación básica, donde mensajes anónimos sobre supuestos tiroteos o artefactos explosivos provocaron evacuaciones, revisiones de seguridad y la movilización de corporaciones policiales.

Precisó que, en lo que va del actual ciclo escolar, únicamente se ha registrado el caso del CBTis 119, aunque recordó que en una etapa anterior se llegaron a contabilizar 13 incidentes relacionados con este tipo de amenazas.

“En el pasado acuérdense que fueron 13, cuando nos llegó la ola, y la sanción es de tres días de suspensión a los responsables”.

Valdez García comentó que las medidas disciplinarias no se limitan a la suspensión temporal de los estudiantes involucrados, sino que también contemplan trabajo coordinado con las familias para reforzar la formación y la responsabilidad de los jóvenes.

Explicó que la Secretaría de Educación mantiene comunicación con padres y madres de familia para que desde el hogar se promuevan correctivos de carácter educativo que ayuden a prevenir la repetición de estas conductas.