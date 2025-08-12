Por Redacción

Ciudad de México.- En observancia a las normas constitucionales y en cumplimiento al Tratado entre México y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales, se coordinó con el gobierno estadounidense la recepción de 14 mexicanos, quienes fueron sentenciados en aquel país por delitos contra la salud.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía General de la República, estas personas fueron trasladadas a un centro penitenciario en territorio nacional con el objetivo de obtener su reinserción social con mayor proximidad a sus familias.

El Traslado Internacional número 185, se realizó en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación.

Cabe mencionar que el traslado internacional de sentenciados es un procedimiento que busca una reinserción social incluyente, tomando en cuenta elementos que contribuyan a su cometido, como es el lugar donde se cumplirá la condena, el cual debe ser dentro de un ambiente vital que comprenda valores sociales, tradiciones, idioma y familia.