Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reveló avances significativos en el programa Vive Feliz, Vive Saludable, destacando que el estado se encuentra entre los cinco primeros a nivel nacional en cobertura de tamizajes escolares.

No obstante, admitió que la obesidad infantil y el deterioro de la salud visual se consolidan como nuevas epidemias en las aulas.

A nivel nacional, el 18 por ciento de los niños presentan obesidad y en Tamaulipas de cada 10 menores al menos dos viven con esta condición.

Valdez García informó que en cuanto al tamizaje estatal se ha alcanzado el 50 por ciento de cobertura, con 332 mil alumnos tamizados de un universo de 657 mil en educación básica.

En este sentido, el funcionario aseguró que entre el 94 y 95 por ciento de las cooperativas escolares han adoptado medidas para reducir el consumo de alimentos ultra procesados.

Aunque aún no se han aplicado sanciones, se prevé que el reglamento general contemple medidas más estrictas tras la fase de apercibimiento.

“Los padres están conscientes de que esta es una nueva epidemia. El gran enemigo es el ultra procesado en la cooperativa escolar”, afirmó Valdez.

Respecto a la salud visual aseguró que la miopía infantil ha aumentado drásticamente. Antes de la pandemia, solo entre el 4 y 5 por ciento de los escolares necesitaban lentes; hoy, la cifra supera el 20 por ciento. En alumnos de quinto y sexto grado, tres de cada 10 requieren corrección visual.

El funcionario atribuyó dicho fenómeno al uso prolongado de pantallas durante el confinamiento, una tendencia que se replica a nivel mundial.