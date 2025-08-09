Azahel Jaramillo H

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Intenso el Verano aunque no extremo. Tres gobernadores dejaron su buena obra en Ciudad Victoria. Y me refiero en concreto al Parque Siglo 21.

Esta observación nace por el intenso apoyo publicitario que actualmente se le está dando al Museo de Historia Natural de Tamaulipas, mejor conocido como El Tamux, y que parece, más allá del dialecto huasteco que Tamux es una reminiscencia de su constructor Tomás… Yarrington.

Pero si creíamos que el constructor del Parque Siglo 21, ingeniero Américo Villarreal Guerra había escapado a colocar un detallito de megalomanía y que se había limitado a aceptar que la cancha de fútbol llevaste por nombre «Américo Amigo» , han de saber que el estacionamiento del parque, desde el aire, desde arriba, se ve como lo que es… Una monumental letra A… de Américo y una monumental letra V… de Villarreal esto se ve claramente en el programa de Google.

En dicho programa de computadora se puede sobrevolar virtualmente el planeta Tierra a la altura que se desee viendo todas las ciudades del mundo. En el programa se puede ver Cd. Victoria y sus plazas, sus avenidas, la sierra y hasta la casa de cada quien. Este programa se puede instalar gratis en las computadoras en la dirección ( http://earth-google.com).

Ahí veremos como el ingeniero Américo le puso su sello personal al referido Parque Siglo 21: Un estacionamiento inmenso con diseño de una «A» de Américo gigantesca y monumental e igual una «V» de Villarreal. Claro también puede interpretarse esas «A» y «V» como Antonio Valdez, entonces secretario de Obras Publicas en ese sexenio. Una amplia avenida del fraccionamiento adyacente al Hospital de Altas Especialidades lleva por nombre «Antonio Carlos Valdez».

Desde luego, pasados los años tenemos que el Gobernador Manuel Cavazos Lerma, construyó, frente al referido Parque Siglo 21 lo que se denomina Rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, donde este gobernante nacido en Matamoros dejó también su sello muy personal. De eso con el permiso del editor escribiremos la próxima semana. Lo que si adelantamos es que… fuera de filias y fobias… debería de prepararse el Faro ahí construido… en esa Rotonda. Feliz fin de semana. NOS VEMOS.