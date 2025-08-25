Por Redacción

Nueva Jersey.- Con un triunfo de 10 carreras a 2 ante Estados Unidos, la selección mexicana de beisbol logró el título en la Serie Mundial Cal Ripken Babe Ruth U-8.

La novena tricolor impuso su jerarquía en Cherry Hill, New Jersey, luego de superar un exigente sistema de competencia que exige eliminatorias previas, juegos clasificatorios y rondas directas.

Milán “Búfalo” Zazueta fue una de las figuras del equipo al registrar 10 ponches en cuatro entradas. También destacó Carlos López, quien completó el partido con dos entradas perfectas como relevista.

El equipo estuvo integrado por siete niños de Culiacán, uno de Mazatlán, dos de Tijuana y dos más de Ensenada.

El logro adquiere mayor importancia considerando el alto nivel competitivo de la Babe Ruth League, organización internacional de desarrollo juvenil con sede en Estados Unidos.

Con su victoria, la selección nacional mantiene el prestigio de México como referente en el beisbol infantil internacional. (Agencias).