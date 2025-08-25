Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- En atención a un reporte del C4 personal de la Guardia Estatal en el municipio de Tula acudió a un barranco ubicado en el Barrio Las Piedras para persuadir a una joven de 16 años que intentó suicidarse.

A la llegada de los efectivos de la Guardia Estatal, la adolescente presentaba síntomas de una crisis de ansiedad, por lo que el personal de esta corporación le apoyó para recuperar la tranquilidad y trasladarla a un hospital.

Poco después a dicho nosocomio arribó personal del Sistema DIF Tula tras ser notificado por los policías de la Guardia Estatal, fungiendo éstos como primeros respondientes.