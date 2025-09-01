Por Agencias

Ciudad de México.- A unas horas de que presente su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un mensaje en su cuenta de X: “Trabajando desde Palacio Nacional”.

Acompañó el breve texto con una fotografía en la que se le observa en su despacho de Palacio Nacional, hablando desde uno de los teléfonos fijos de la oficina.

Al fondo, en una de las paredes, se ve una postal enmarcada: corresponde a 2006, cuando doña Rosario Ibarra de Piedra colocó la banda como “presidente legítimo” a Andrés Manuel López Obrador, con Sheinbaum como testigo.

Este lunes, a las 11 de la mañana, la jefa del Ejecutivo dirigirá un mensaje con motivo de su primer informe desde Palacio Nacional, en una ceremonia a la que acudirán integrantes de su gabinete, representantes del sector empresarial, de los pueblos indígenas, de la clase trabajadora, entre otros.

Por la tarde, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará en la Cámara de Diputados el informe impreso.