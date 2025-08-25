Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- A pesar de un incremento en la matrícula escolar 2025-2026, ya no se construirán más escuelas primarias en la entidad, particularmente en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, expresó Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

“Tampico, Madero y Altamira ya nunca más van a tener más niños (en el sistema educativo). Ya nunca vamos a necesitar más primarias. Si necesitamos abrir unas en las colonias nuevas es porque estamos cerrando otras en el centro”, dijo el funcionario.

Reunido con directivos de la zona, en el CREDE de Ciudad Madero, Valdez García explicó que el ciclo escolar 2025-2026 tendrá 3 mil niños más que el anterior, pero la curva poblacional marca un descenso irreversible para los años siguientes.

“Dejó de ser para siempre México un país de niños. ¿Volverá a ser esto? Nunca. Ahora estamos en un país de jóvenes”, afirmó el secretario. “Le llaman el bono demográfico, la curva poblacional, y por eso la presión la tenemos en prepas”.

Valdez García dijo que la matrícula total del sistema educativo en Tamaulipas es de un millón 20 mil alumnos y, como tal, se encuentra entre los primeros diez estados del país.

“Tenemos ya, en Tamaulipas, un millón 20 mil alumnos; de esos, 640 mil en primaria y secundaria, 145 mil en prepa; en formación para el trabajo, 67 mil, y en superior 163 mil”, explicó Valdez.

“No somos el estado que tenga más matrícula, obviamente, pero sí somos el 3 por ciento de 34 millones”.

Para el nuevo ciclo escolar, que inicia el lunes 1 de septiembre, el Gobierno de Tamaulipas invertirá 55 millones de pesos en útiles escolares y 221 millones de pesos en uniformes.

Valdez García aseguró que la ayuda para uniformes se destinará a los municipios con problemas de marginación social.

“El gobernador está muy firme en que este año se van a repartir otra vez útiles escolares para todos”, dijo el secretario.

“Es un desembolso de 55 millones de pesos, y 221 millones de pesos para los uniformes de 25 municipios de alta necesidad”.