Por Redacción

Ciudad de México.- Derivado de labores de inspección y vigilancia para impedir el traslado de sustancias ilícitas en carreteras nacionales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron un cargamento con 1,201 paquetes de posible cocaína y detuvieron al conductor de un tractocamión en Sonora.

Durante labores de seguridad en un punto de inspección en San Luis Río Colorado, los efectivos detectaron un tractocamión acoplado a una caja seca, el cual al ser revisado, notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja, por lo que le realizaron una revisión minuciosa, como resultado hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína.

Por lo anterior, el conductor de la unidad fue detenido, informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, e integrará la carpeta de investigación del caso.

Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y brindar seguridad a la población mexicana.