Por Agencias

Ciudad de México.- El sector duro de Morena en la Cámara de Diputados rechazará esta noche la candidatura de Kenia López Rabadán (PAN) para presidir la Mesa Directiva a partir del 1º de septiembre, y de prosperar esa postura, no habría consenso para la elección de los integrantes de ese órgano de dirección legislativa, en la sesión preparatoria de mañana domingo.

En ese tenor, podría abrirse una crisis política como la ocurrida en 2019 cuando la bancada guinda se opuso a que Xavier Azuara presidiera la cámara, a quien Dolores Padierna se refirió como “un casi nazi” por sus posturas de ultraderecha.

Seis años después, ante la postura del PAN de proponer a Kenia López Rabadán, Padierna dijo esta tarde: “Vamos a cumplir con la ley (Orgánica del Congreso), la presidencia le corresponde al PAN (como segunda fuerza), no hay duda, pero no quien sea del PAN, que debe proponer a personas que transiten por todos”.

Esto es, dijo, Morena no podría votar para lograr el necesario voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, que permitan la integración de la nueva mesa.

Morena abordará el tema esta noche y se someterá a votación. De mantenerse la postura de un importante sector en contra de la panista, no se lograrían los votos mañana en la sesión preparatoria y, como ocurrió el 31 de agosto 2019, tendría que mantenerse cinco días más la actual Mesa Directiva, para conducir el lunes la sesión de Congreso General y recibir el primer Informe presidencial de Claudia Sheinbaum.

Entonces se mantuvo cinco días la mesa que presidía Porfirio Muñoz Ledo –que intentó incluso reelegirse, con el rechazo de sus propios compañeros de partido- y la crisis se resolvió con la nominación y elección de Laura Rojas, el 5 de septiembre.

Esta mañana, en la plenaria de los senadores de Acción Nacional, el presidente de ese partido, Jorge Romero, expresó:

“Claro que tiene toda la lógica del mundo la diputada Kenia López Rabadán, pues claro, porque es una inercia obvia, ella está hoy en la vicepresidencia de la Mesa, pero es algo que respetuosamente está procesando el grupo parlamentario de San Lázaro”.

El panista expresó su confianza de lograr el consenso y señaló que, de no cumplirse con lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso, “no tengan duda de que Acción Nacional va a levantar la voz para su cumplimiento”.

Consideró incluso que el acuerdo “camina perfecto”, con una muy probable candidatura de López Rabadán, “sin que esté descartada todavía ningún otro legislador, que habrá de ser un acuerdo no solo de la presidencia, sino de la vicepresidencia y la secretaría de grupo parlamentario entre ellos. En eso estamos”.

Sin embargo, esta tarde, Dolores Padierna consideró que Acción Nacional debe “proponer a una persona que pueda aceptar Morena”, pero “Kenia no”.

Incluso trascendió que, ante la oposición interna, Morena pidió al PAN proponer otros nombres y que la respuesta del blanquiazul fue presentar a Federico Döring, Germán Martínez, María Elena Pérez Jaén e incluso Margarita Zavala, personajes que tampoco son bien vistos por la bancada mayoritaria. (Enrique Méndez y Fernando Camacho/La Jornada).