Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas, confirmó que los eventos sociales están presupuestados y que se busca ampliar recursos federales para fortalecer el tejido social en zonas vulnerables.

La funcionaria dijo que la dependencia tiene en puerta una serie de eventos deportivos, culturales y comunitarios que buscan no solo promover la convivencia, sino también atacar de raíz los focos de violencia intrafamiliar en zonas vulnerables del estado.

Aseguró asimismo que los programas están contemplados en el presupuesto operativo anual 2025.

“Contamos con los recursos para realizarlos, pero también estamos gestionando ampliaciones presupuestales a través de fondos concurrentes con la federación”, explicó.

Entre las actividades previstas se encuentran festivales en la Costa del Seno Tamaulipeco, inauguraciones de unidades deportivas y acciones comunitarias en colonias con altos índices de violencia, como la Echeverría, donde se ha consolidado el programa “Lazos de Bienestar”.

Subrayó que el arte, el deporte y la cultura son herramientas clave para fomentar la paz.

“Tú mismo que practicas deporte, sabes el bienestar emocional que provoca. Estas actividades nos permiten estar física y emocionalmente en mejor estado”.

La funcionaria destacó que los centros y parques de bienestar están diseñados para generar espacios seguros y fortalecer el tejido social, aunque reconoció que municipios como Tampico, Ciudad Victoria y la zona conurbada presentan los mayores índices de violencia intrafamiliar aseguró que los programas han comenzado a dar resultados.

“Este fin de semana estuve en un evento artístico y pude ver cómo la comunidad se involucra. Hay trabajo comunitario real, y eso es lo que queremos replicar”.

Por último explicó que la Secretaría de Bienestar apuesta por una estrategia integral que combine infraestructura, participación ciudadana y acompañamiento emocional. Y el reto, dijo, es mantener el impulso y asegurar que los recursos lleguen donde más se necesitan.