Por Agencias

Nextlalpan, Estado de México.- Policías estatales recuperaron un tractocamión con dos cajas que trasladaba una carga de baterías de litio valuadas en un aproximado de 20 millones de pesos, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Agregó que recibieron una alerta para localizar una unidad cuya probable ubicación era la autopista Circuito Exterior Mexiquense (CEM), a la altura de la colonia los Aguiluchos, por lo que de inmediato fue desplegado un dispositivo táctico para la localización del vehículo.

Una vez confirmado el punto, los oficiales al mando lo confirmaron de manera que la unidad y su carga eran objetivos con reporte de robo.

Ante ello los policías trasladaron los indicios a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Robo de Vehículos, con sede en el municipio de Ecatepec, donde presentaron la denuncia de hechos correspondiente. (Silvia Chávez/La Jornada).