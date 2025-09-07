Por Agencias

Hermosillo, Sonora.- En su segundo día de la gira nacional de Rendición de Cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en Sonora un programa integral para fortalecer la ganadería en el norte del país, con una inversión inicial de 831 millones de pesos para garantizar la producción y exportación del ganado mexicano sin dependencia al mercado estadounidense.

La mandataria explicó que este plan fue diseñado en conjunto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño y asociaciones ganaderas de Sonora, y contempla la inversión del gobierno Federal y de los Estatales para la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda, y la creación de un Centro Integral de Ganadería destinado tanto al mercado interno como a la exportación.

Los recursos ya están listos, así que antes de que termine septiembre iniciarán las primeras entregas. En esta primera etapa comenzamos con Sonora, Coahuila y Durango, y en una segunda etapa se contempla incluir a Chihuahua y Tamaulipas. La meta es que el próximo año México produzca y exporte la mejor carne, la de Sonora”, señaló Sheinbaum en un Centro de Usos Múltiples repleto de simpatizantes.

Ahí la Presidenta de México expuso que el anuncio responde a la necesidad de modernizar y adaptar la producción ganadera para cumplir con estándares internacionales, luego de que en años anteriores se impusieran restricciones técnicas en la frontera para la exportación.

Durante su mensaje, la Presidenta recordó la reciente visita a México del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, quien reconoció la riqueza histórica y cultural del país. “Nos dijo que la verdad es que México tiene una historia única”.

La Presidenta añadió que como México no hay dos y que cuando un pueblo se empodera y conoce su historia, demuestra ser un país libre, independiente y soberano, expresó al destacar el orgullo nacional en el marco de las celebraciones patrias.

A poco más de once meses de iniciado su mandato, Sheinbaum Pardo subrayó que su administración se distingue por ser un “gobierno de territorio”, con la decisión de rendir informe en cada estado de la República.

Entre los avances, mencionó que en Sonora, un millón 7 mil 60 personas reciben directamente algún beneficio federal, con una inversión de 20 mil millones de pesos anuales. También se comprometió a que este año se entreguen apoyos a mujeres de 60 a 64 años y anunció proyectos de infraestructura como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, la construcción de 20 mil viviendas para no derechohabientes del Infonavit, 35 mil más con créditos del instituto, además de la rehabilitación de hospitales y la tecnificación de distritos de riego. Asimismo, destacó la construcción de 46 Centros de Cuidado Infantil (Cecis) en Sonora, como parte de la restitución de un servicio que fue privatizado en sexenios anteriores.

En su intervención, el gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que con la Presidenta “la transformación avanza en Sonora y en el centro está nuestra querida presidenta”. Afirmó que el nuevo programa ganadero es “una realidad que coloca a Sonora como referente nacional en producción y exportación de carne”.

Durazo calificó a Sheinbaum como la presidenta con mayor nivel de aprobación en la historia del país, con 82 por ciento en Sonora, sosteniendo que esta entidad es la que mayor porcentaje sostiene, añadió que su liderazgo representa también un triunfo para las mujeres mexicanas: “México vive estabilidad política, mantiene estabilidad económica y cuenta con libertad para debatir. Por todo ello, Sonora está con usted”, expresó el mandatario estatal.

Alrededor de 15 mil personas se reunieron en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo para atestiguar el primer informe de la presidenta en Sonora, donde fue recibida entre aplausos, agradecimientos y las voces que coreaban: “¡Presidenta, presidenta! ¡Bienvenida presidenta, bienvenida siempre!”.(Cristina Gómez Lima/La Jornada).